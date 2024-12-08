Сила Сибири обновила рекорд поставок газа в Китай

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" достигли нового рекорда всего через несколько дней после выхода на новый контрактный уровень в начале месяца.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовая плита

По данным "Газпрома", 7 декабря компания установила новый максимальный уровень суточных поставок трубопроводного газа в Китай.

"Газпром" начал экспорт газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" в 2019 году с Чаяндинского месторождения в Якутии. В 2022 году к системе присоединилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области.

С увеличением объема суточных поставок "Газпром" стал крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, значительно опередив Туркменистан. При этом, если учитывать и экспорт в виде сжиженного природного газа (СПГ), Россия уже давно занимает лидирующие позиции по поставкам в КНР.

Уточнения

Реко́рд (из позднелатинского recordum «припомненное» через англ. record): в переносном смысле — любые крайние значения измеримых величин.





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