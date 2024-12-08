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Дональд Трамп готовит пошлины для крупнейших партнеров США

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Экономика

Избранный президент США Дональд Трамп намерен ввести дополнительные пошлины для крупнейших торговых партнеров страны.

Трамп
Фото: www.flickr.com by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Трамп

В интервью NBC News он подчеркнул, что тарифы, по его мнению, являются эффективным инструментом не только в экономике, но и в других сферах. Трамп отметил, что выполнение данного предвыборного обещания станет одним из шагов по укреплению экономического положения Соединенных Штатов.

Однако политик не исключил, что новые меры могут отразиться на затратах американских потребителей.

Он уклонился от гарантии их стабильности, заявив, что не может дать обещания даже на ближайший день. Несмотря на это, он назвал пошлины "самым красивым словом в мире", выразив уверенность в их потенциале для экономического роста страны.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер.

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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