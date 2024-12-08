Нефтяной рынок под угрозой — Китай массово переходит на электромобили

Решение жителей Китая массово переходить на электромобили может привести к падению рынка нефти.
Эксперты отмечают, что главный потребитель нефти значительно сократит импорт, и ОПЕК придется пересматривать квоты на добычу, чтобы поддерживать баланс между спросом и предложением, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на Китай приходится 41% ежегодного прироста мировых продаж нефти, но с ростом числа электромобилей потребность в бензине будет снижаться.
Однако ряд технологических проблем пока мешает полному переходу китайцев на электромобили, включая сложные процессы производства аккумуляторов и утилизации батарей.
Кроме того, аналитики подчеркнули, что говорить о полном обвале нефтяного рынка пока рано из-за высокого спроса на нефть в нефтехимической отрасли и стабильного интереса к авиатопливу.
Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).
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