Нефтяной рынок под угрозой — Китай массово переходит на электромобили

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Решение жителей Китая массово переходить на электромобили может привести к падению рынка нефти.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Эксперты отмечают, что главный потребитель нефти значительно сократит импорт, и ОПЕК придется пересматривать квоты на добычу, чтобы поддерживать баланс между спросом и предложением, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на Китай приходится 41% ежегодного прироста мировых продаж нефти, но с ростом числа электромобилей потребность в бензине будет снижаться.

Однако ряд технологических проблем пока мешает полному переходу китайцев на электромобили, включая сложные процессы производства аккумуляторов и утилизации батарей.

Кроме того, аналитики подчеркнули, что говорить о полном обвале нефтяного рынка пока рано из-за высокого спроса на нефть в нефтехимической отрасли и стабильного интереса к авиатопливу.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей).



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