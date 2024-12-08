Россия готова к закупкам иностранных самолётов при росте спроса на авиаперевозки

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия будет приобретать иностранные самолеты в случае увеличения спроса на авиаперевозки.

Фото: Wikimedia Commons by Alexander Mishin is licensed under Public domain Туполев ТУ-154

Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

Он отметил, что в стране уже производятся качественные самолеты, такие как МС-21 и Sukhoi Superjet. Однако, если количество авиаперевозок продолжит расти, отечественная промышленность может не справиться с производством необходимого количества машин.

"Если россияне готовы летать больше, если такой спрос есть, то Россия будет выстраивать отношения с ушедшими из страны компаниями Boeing и Airbus в случае их возвращения", — сказал Савельев.

Вице-премьер также подчеркнул, что сейчас в России количество авиаперевозок превышает 100 миллионов в год.

Уточнения

МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт. Программа семейства МС-21 разрабатывается корпорацией «Яковлев».



Sukhoi Superjet 100 — российский узкофюзеляжный ближнемагистральный региональный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3050 или 4600 км.



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