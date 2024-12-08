Приморье завоёвывает рынки мира

В Приморском крае наблюдается значительный рост экспортных поставок в Белоруссию, Японию, Индию, Узбекистан, КНДР, Казахстан, Вьетнам и Сингапур.
По словам министра экономического развития Евгении Чавкиной, в регионе активно работают 900 компаний-экспортеров.
Половину экспортного оборота края составляют рыбопродукты, которые удовлетворяют 15% потребностей России и четверть поставок на Дальний Восток. Древесина и топливо занимают по 14%, а сельскохозяйственная продукция — 12% в структуре экспорта. Об этом сообщает РБК.
"Центр поддержки экспорта стал ключевым инструментом развития внешнеэкономической деятельности регион", — подчеркнула Чавкина.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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