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Приморье завоёвывает рынки мира

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Экономика

В Приморском крае наблюдается значительный рост экспортных поставок в Белоруссию, Японию, Индию, Узбекистан, КНДР, Казахстан, Вьетнам и Сингапур.

Владивосток
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владивосток

По словам министра экономического развития Евгении Чавкиной, в регионе активно работают 900 компаний-экспортеров.

Половину экспортного оборота края составляют рыбопродукты, которые удовлетворяют 15% потребностей России и четверть поставок на Дальний Восток. Древесина и топливо занимают по 14%, а сельскохозяйственная продукция — 12% в структуре экспорта. Об этом сообщает РБК.

"Центр поддержки экспорта стал ключевым инструментом развития внешнеэкономической деятельности регион", — подчеркнула Чавкина.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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