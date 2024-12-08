Акционеры Microsoft обсуждают возможность добавления биткоина в инвестиционный портфель

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

10 декабря акционеры технологического гиганта Microsoft (США) проголосуют за возможность публичной оценки добавления биткоина на баланс компании.

Фото: Flickr by Satheesh Sankaran, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин на клавиатуре ноутбука

Об этом говорится в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Совет директоров Microsoft по-прежнему против этой инициативы и подчеркивает, что компания "тщательно изучает этот вопрос". Эта позиция совпадает с мнением соучредителя Microsoft Билла Гейтса, который ранее открыто критиковал криптовалюты, особенно акцентируя внимание на их спекулятивном характере. Об этом сообщает Quartz.

Голосование значимо не только для Microsoft, но и для всего криптовалютного рынка. Положительный исход может ещё больше укрепить репутацию биткоина как привлекательного актива для традиционных компаний и финансовых учреждений, подчеркивая его растущую популярность в качестве легитимной инвестиции.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



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