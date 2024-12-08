Клиенты Россельхозбанка потратили 2,2 млрд рублей в итальянских магазинах

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Клиенты Россельхозбанка, который предлагает карты китайской платежной системы UnionPay, в октябре потратили в Италии свыше 2,2 миллиарда рублей.

Фото: unsplash.com by freestocks.org, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с покупками

"В этой стране российские туристы совершили более 22,8 тысяч операций на сумму более 2,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

По данным банка, Италия стала лидером по объему транзакций с использованием российских карт UnionPay в октябре. В кредитной организации уточнили, что в 87% случаев россияне делали покупки в магазинах одежды. Средний чек одной покупки составил 155 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что у коррупционеров за последние пять лет было изъято имущество на сумму свыше 760 млрд рублей. По словам генерального прокурора Игоря Краснова, на эти средства можно было бы построить более 250 российских школ.

Уточнения

UnionPay — международная платёжная система, учреждённая в 2002 году. По объёму проводимых платежей в 2015 году опередила Visa и Mastercard и стала крупнейшей платёжной системой в мире, однако всего 0,5 % платежей происходят вне Китая.





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