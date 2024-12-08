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Погибла мечта Европы об энергетической независимости

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Экономика

Финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Европа не сможет обойтись без российского газа, поскольку на данный момент отсутствуют другие столь выгодные и стабильные источники.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

По его словам, европейские страны уже исчерпали возможности для оптимизации потребления и задействовали все доступные альтернативные поставки.

Беляев отметил, что даже если Европа найдет новых поставщиков, они столкнутся с логистическими ограничениями.

Газ может поступать через трубопроводы, которые уже полностью загружены, или в сжиженной форме, что требует наличия специальных терминалов для регазификации, которых в Европе недостаточно, пишут "Известия".

Уточнения

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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