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Илон Маск потратил более 250 миллионов долларов на победу Трампа на выборах в США

0:51
Экономика

Один из самых богатых людей в мире Илон Маск потратил более 250 миллионов долларов в последние месяцы предвыборной кампании, чтобы помочь Дональду Трампу выиграть президентские выборы в США. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на федеральные документы.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Издание подчёркивает, что эта сумма впечатляет и играет значительную роль в формировании будущего правительства.

Среди вложений Маска — пожертвование в 20 миллионов долларов в поддержку политического комитета, названного в честь судьи Верховного суда Рут Бейдер Гинсбург, который старался смягчить позицию Трампа по вопросу абортов.

При этом, как отмечает New York Times, точные общие расходы Маска на выборы остаются неизвестными и, скорее всего, такими и останутся.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX; инвестор, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla.

До́нальд Джон Трамп  — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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