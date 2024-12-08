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Больше не нужно переплачивать! Наконец-то нашли альтернативу ипотеке

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Экономика

Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов предложил рассмотреть лизинг как альтернативу ипотеке для приобретения жилья.

Рука с ключами от квартиры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рука с ключами от квартиры

В интервью "Российской газете" он пояснил, что лизинг позволяет арендовать квартиру с правом последующего выкупа на протяжении 10 лет. При этом часть средств, уплаченных за аренду, будет учтена при расчёте полной стоимости квартиры.

Гаврилов отметил, что начальный взнос для лизинга составляет от 10 до 40 процентов от цены жилья. Для сравнения, первоначальный взнос по ипотеке может достигать 30-50 процентов.

Также оформление лизинга требует минимального пакета документов: паспорта гражданина РФ, ИНН и СНИЛС.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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