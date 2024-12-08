Больше не нужно переплачивать! Наконец-то нашли альтернативу ипотеке

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов предложил рассмотреть лизинг как альтернативу ипотеке для приобретения жилья.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

В интервью "Российской газете" он пояснил, что лизинг позволяет арендовать квартиру с правом последующего выкупа на протяжении 10 лет. При этом часть средств, уплаченных за аренду, будет учтена при расчёте полной стоимости квартиры.

Гаврилов отметил, что начальный взнос для лизинга составляет от 10 до 40 процентов от цены жилья. Для сравнения, первоначальный взнос по ипотеке может достигать 30-50 процентов.

Также оформление лизинга требует минимального пакета документов: паспорта гражданина РФ, ИНН и СНИЛС.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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