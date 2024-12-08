Эти 3 актива сделают вас богаче даже во время кризиса!

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инвестиции — это путь к финансовой свободе, но выбор правильных активов решает всё. Хотите приумножить капитал и защитить свои деньги от инфляции? Эти три актива могут принести стабильный доход и многократный рост в 2025 году!

Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free) деньги

Акции технологических компаний. Сектор технологий, особенно в областях искусственного интеллекта, облачных решений и кибербезопасности, продолжает демонстрировать устойчивый рост. Компании вроде Microsoft, NVIDIA и Apple остаются привлекательными для долгосрочных вложений.

Золото. Классический защитный актив, который стабильно сохраняет стоимость во времена экономической нестабильности и инфляции. Инвестиции в золото могут осуществляться через слитки, монеты или биржевые фонды (ETF).

Облигации с высокой доходностью. Государственные или корпоративные облигации остаются надёжным инструментом для тех, кто ищет стабильный доход при умеренном риске. Особенно актуальны в условиях волатильных фондовых рынков.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



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