Санкции превращают доллар в мусор! Сечин объяснил, почему юань побеждает

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что вернуть доллару статус ведущей мировой валюты возможно только при отказе от его использования в качестве инструмента санкций.

Фото: Kandinsky by Pravda.ru Доллары на фоне американского флага

"Единственная возможность вернуть доллару его статус мировой валюты — это прекратить использовать его и проводящую финансовую инфраструктуру как санкционный инструмент", — заявил он на Дохийском форуме.

По словам Сечина, применение санкций и использование долларовой финансовой системы для давления на другие страны уже снизило роль американской валюты в международной торговле.

Это, в свою очередь, привело к активному поиску альтернатив, таких как национальные валюты, в частности китайский юань.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



И́горь Ива́нович Се́чин (род. 7 сентября 1960, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“».



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