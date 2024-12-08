Когда и как нужно оплатить налог с дохода по вкладам в 2025 году

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2025 года россиянам нужно будет самостоятельно уплачивать налоги по доходам с банковских вкладов, но при этом подавать декларацию не потребуется.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Бизнесмен считает налоги

Согласно информации РБК, кредитные организации передают данные о доходах клиентов в Федеральную налоговую службу (ФНС). Если сумма доходов превышает необлагаемую базу, налогоплательщик получит уведомление от ФНС.

Уплатить налог за 2024 год необходимо до 1 декабря 2025 года. При этом налог можно избежать, если процентная ставка по вкладу не превышает 1% годовых, либо если используются эскроу-счета.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.



Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



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