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Когда и как нужно оплатить налог с дохода по вкладам в 2025 году

0:44
Экономика

С 2025 года россиянам нужно будет самостоятельно уплачивать налоги по доходам с банковских вкладов, но при этом подавать декларацию не потребуется.

Бизнесмен считает налоги
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бизнесмен считает налоги

Согласно информации РБК, кредитные организации передают данные о доходах клиентов в Федеральную налоговую службу (ФНС). Если сумма доходов превышает необлагаемую базу, налогоплательщик получит уведомление от ФНС.

Уплатить налог за 2024 год необходимо до 1 декабря 2025 года. При этом налог можно избежать, если процентная ставка по вкладу не превышает 1% годовых, либо если используются эскроу-счета.

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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