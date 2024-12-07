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Китай снова начал закупать золото после полугодового перерыва

1:24
Экономика

Народный банк Китая (PBOC) в ноябре возобновил покупки золота после шестимесячного перерыва, увеличив свои запасы с 72,80 до 72,96 миллиона тройских унций.

Слиток золота
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слиток золота

Однако, несмотря на рост физического объема, стоимость золотых резервов снизилась с $199,06 до $193,43 миллиарда из-за падения цен на золото после выборов в США.

Снижение цен на золото связано с 5%-ным падением спотовой цены с пика, достигнутого 31 октября, хотя с начала года она выросла на 28%. Возобновление покупок PBOC свидетельствует о стремлении Китая поддерживать значительные золотые резервы на фоне волатильности цен.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что Народный банк Китая тайно приобрел 60 тонн золота через Лондонский рынок драгоценных металлов, что подчеркивает его активную роль на мировом рынке золота.

В целом, центральные банки продолжают наращивать золотые резервы, установив рекордные показатели с начала года. С января по сентябрь 2023 года они приобрели 800 тонн золота, что на 14% больше по сравнению с предыдущим годом.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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