Игорь Краснов: коррупционеры лишили страну 250 новых школ

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

За последние пять лет у коррупционеров было изъято имущество, на средства от которого можно было бы построить более 250 новых школ в России.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в интервью ТАСС, приуроченном ко Всемирному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря.

"Для сравнения, на эти деньги можно построить более 250 образовательных учреждений — средняя стоимость строительства одной школы составляет около 3 млрд рублей", — отметил прокурор.

По его словам, в пользу государства было обращено более 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму свыше 760 миллиардов рублей.

Уточнения

Корру́пция - использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.