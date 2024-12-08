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Fitch предупредил Грузию о рисках для экономики

1:13
Экономика

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в иностранной валюте со "стабильного" на "негативный".

Грузинский флаг
Фото: flickr.com by Frank Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Грузинский флаг

Это изменение связано с усилением политической и общественной поляризации в стране после парламентских выборов, в которых партия "Грузинская мечта" сохранила власть, однако оппозиция и западные государства не признали результаты голосования.

По информации Fitch, политические риски в Грузии остаются на высоком уровне, что может привести к протестам и юридическим последствиям.

Длительный политический кризис может подорвать институциональные основы и снизить доверие инвесторов, что, в свою очередь, негативно отразится на внешней ликвидности и обменном курсе.

Агентство также подчеркнуло, что протестные акции усилились после решения властей отложить начало диалога о вступлении в Евросоюз до 2028 года. Если протесты продолжат обостряться, это может сказаться на отношениях Грузии с ключевыми западными державами и негативно повлиять на приток иностранных инвестиций.

Уточнения

Ре́йтинг (англ. rating от глагола англ. rate «оценивать») — числовой или порядковый показатель, характеризующий важность или значимость определённого объекта или явления.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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