Сбер подвёл итоги 2024 года

"Сбер" представил итоги 2024 года на Дне инвестора, прошедшем 6 декабря.
В ходе мероприятия банк сообщил о росте клиентской базы до 110 миллионов человек, среди которых 1,3 миллиона новых клиентов, присоединившихся в 2024 году, сообщает РБК.
Кроме того, "Сбер" продолжает успешно обслуживать бизнес, с общим числом корпоративных клиентов в 3,2 миллиона компаний. Чистая прибыль банка за девять месяцев составила 1,2 трлн рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Пятая волна международного акселератора для технологических стартапов Sber500 помогла 30 наиболее успешным участникам привлечь более 1 миллиарда рублей для развития своего бизнеса. Эти предприниматели в будущем смогут укрепить технологический суверенитет России и создать новые рабочие места.
Кроме того, компания сообщила о строительстве 65 миллионов квадратных метров жилья по всей стране при его поддержке. Это позволит более миллиону семей улучшить свои жилищные условия и переехать в новые дома или квартиры.
Клиент — заказчик, покупатель, приобретатель услуг.
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