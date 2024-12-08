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Сбер подвёл итоги 2024 года

1:22
Экономика

"Сбер" представил итоги 2024 года на Дне инвестора, прошедшем 6 декабря.

Банкоматы Сбербанка
Фото: Openverse by IvanA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банкоматы Сбербанка

В ходе мероприятия банк сообщил о росте клиентской базы до 110 миллионов человек, среди которых 1,3 миллиона новых клиентов, присоединившихся в 2024 году, сообщает РБК.

Кроме того, "Сбер" продолжает успешно обслуживать бизнес, с общим числом корпоративных клиентов в 3,2 миллиона компаний. Чистая прибыль банка за девять месяцев составила 1,2 трлн рублей, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2023 года. 

Пятая волна международного акселератора для технологических стартапов Sber500 помогла 30 наиболее успешным участникам привлечь более 1 миллиарда рублей для развития своего бизнеса. Эти предприниматели в будущем смогут укрепить технологический суверенитет России и создать новые рабочие места.

Кроме того, компания сообщила о строительстве 65 миллионов квадратных метров жилья по всей стране при его поддержке. Это позволит более миллиону семей улучшить свои жилищные условия и переехать в новые дома или квартиры.

Уточнения

Клиент — заказчик, покупатель, приобретатель услуг.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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