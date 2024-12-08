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Россия укрепляет международные связи — выделены средства на взносы в организации

1:04
Экономика

Министерству экономического развития России были выделены средства для уплаты взносов в международные организации.

Подписание распоряжения
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание распоряжения

Эта информация содержится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации. 

"В целях исполнения международных обязательств Российской Федерации выделить в 2024 году Минэкономразвития России бюджетные ассигнования федерального бюджета для финансирования расходов на уплату взносов в бюджеты международных организаций по линии Минэкономразвития России за 2022–2024 годы в размере до 170 198,9 тыс. рублей", — говорится в документе.

Доходы бюджета в будущем году составят 40,3 трлн рублей, в 2026 году — 41,84 трлн рублей, а в 2027 году — 43,15 трлн рублей.

Уточнения

Членский взнос (англ. membership fees) — денежные средства, вносимые членами какого-либо объединения в кассу объединения при вступлении этих членов в организацию.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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