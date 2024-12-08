Россия укрепляет международные связи — выделены средства на взносы в организации

Министерству экономического развития России были выделены средства для уплаты взносов в международные организации.
Эта информация содержится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"В целях исполнения международных обязательств Российской Федерации выделить в 2024 году Минэкономразвития России бюджетные ассигнования федерального бюджета для финансирования расходов на уплату взносов в бюджеты международных организаций по линии Минэкономразвития России за 2022–2024 годы в размере до 170 198,9 тыс. рублей", — говорится в документе.
Доходы бюджета в будущем году составят 40,3 трлн рублей, в 2026 году — 41,84 трлн рублей, а в 2027 году — 43,15 трлн рублей.
Членский взнос (англ. membership fees) — денежные средства, вносимые членами какого-либо объединения в кассу объединения при вступлении этих членов в организацию.
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