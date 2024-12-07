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Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе

Экономика

Главный исполнительный директор компании "Роснефть" Игорь Сечин заявил, что экономика Европы стала одной из самых пострадавших сторон от санкций.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

По его словам, континент потерял свою конкурентоспособность: за последние два года промышленное производство снизилось на 5%.

Сечин отметил, что санкции затронули 40% мировой ресурсной базы углеводородов. В качестве мишеней он назвал не только Иран, Венесуэлу и Россию, но и Европу, которая, по его словам, стала одной из главных целей западных санкций.

Он также связал выход Великобритании из Евросоюза (Брекзит) с действиями США. Сечин провёл аналогию с библейской историей о Ное, утверждая, что Великобритания, подобно ковчегу, вовремя отошла от Европы, которая, по его словам, теряет устойчивость.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

Евро́па — часть света в Северном полушарии Земли, омываемая Атлантическим океаном на западе, Северным Ледовитым океаном на севере и имеющая площадь около 10,3 млн км².

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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