Белый ромб на тёмном фоне — ввели новый знак и правила для водителей

На дорогах Франции с некоторых пор встречается новый дорожный знак: белый ромб на тёмном фоне.
По левой полосе, на которую указывает этот знак, разрешено движение только при наличии как минимум двух человек в автомобиле, сообщает carandmotor.gr.
Также по этой полосе могут ездить электромобили (без ограничений по числу пассажиров), такси и общественный транспорт.
За нарушение этого правила предусмотрен штраф до 135 евро, в то время как в Испании он составляет 200 евро.
Таким образом власти стремятся уменьшить экологическую нагрузку от автотранспорта на окружающую среду. Аналогичный дорожный знак уже существует в Австрии и Норвегии.
Водителям, занимающимся международными перевозками, следует учитывать это нововведение, чтобы избежать штрафов на европейских дорогах.
Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.