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Белый ромб на тёмном фоне — ввели новый знак и правила для водителей

0:56
Экономика

На дорогах Франции с некоторых пор встречается новый дорожный знак: белый ромб на тёмном фоне.

Дорожный знак. Ромб на темном фоне
Фото: carandmotor.gr is licensed under Free More info
Дорожный знак. Ромб на темном фоне

По левой полосе, на которую указывает этот знак, разрешено движение только при наличии как минимум двух человек в автомобиле, сообщает carandmotor.gr.

Также по этой полосе могут ездить электромобили (без ограничений по числу пассажиров), такси и общественный транспорт.

За нарушение этого правила предусмотрен штраф до 135 евро, в то время как в Испании он составляет 200 евро.

Таким образом власти стремятся уменьшить экологическую нагрузку от автотранспорта на окружающую среду. Аналогичный дорожный знак уже существует в Австрии и Норвегии. 

Водителям, занимающимся международными перевозками, следует учитывать это нововведение, чтобы избежать штрафов на европейских дорогах.

Уточнения

Дорожный знак — техническое средство безопасности дорожного движения, стандартизированный графический рисунок, устанавливаемый у дороги для сообщения определённой информации участникам дорожного движения.

 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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