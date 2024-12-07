Средняя стоимость приготовления шаурмы на четыре порции составила 408 рублей.
Об этом сообщает РБК-Тюмень со ссылкой на анализ экономиста Дмитрия Морковкина.
В прошлом году этот показатель был на уровне 379 рублей.
Таким образом, "индекс шаурмы" увеличился на 7,6% за год. Это связано с ростом цен на все ингредиенты, входящие в состав блюда. Информация основана на данных Росстата.
Больше всего подорожали огурцы и капуста — на 43,7% и 37,6% соответственно.
Чеснок подорожал на 24,7%, а лаваш — на 17%.
Цены на растительное масло, кетчуп, майонез и помидоры увеличились незначительно.
В то же время, курица стала дешевле на 7,5%, а специи — на 3,4%.
Ингредиент (в кулинарии) — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.