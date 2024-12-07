Любимая уличная еда — цены на шаурму выросли

Средняя стоимость приготовления шаурмы на четыре порции составила 408 рублей.

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шаурма

Об этом сообщает РБК-Тюмень со ссылкой на анализ экономиста Дмитрия Морковкина.

В прошлом году этот показатель был на уровне 379 рублей.

Таким образом, "индекс шаурмы" увеличился на 7,6% за год. Это связано с ростом цен на все ингредиенты, входящие в состав блюда. Информация основана на данных Росстата.

Больше всего подорожали огурцы и капуста — на 43,7% и 37,6% соответственно.

Чеснок подорожал на 24,7%, а лаваш — на 17%.

Цены на растительное масло, кетчуп, майонез и помидоры увеличились незначительно.

В то же время, курица стала дешевле на 7,5%, а специи — на 3,4%.

Уточнения

Ингредиент (в кулинарии) — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.





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