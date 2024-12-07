Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вот как вернуть деревянному полу идеальный вид за 5 минут!
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Почему уборка сада осенью — большая ошибка
Citroen Aircross получил ноль звёзд за безопасность
Учёные выяснили, сколько должна длиться тренировка на велотренажёре, чтобы принести пользу для здоровья
Как уберечь собаку от химикатов на дорогах зимой
Клава Кока рассказала о странном поведении своего бывшего парня
Почему стоит сажать лук на бобовых участках: 5 важных причин
Как сделать картофельное пюре ароматным и лёгким: секрет из Италии

Любимая уличная еда — цены на шаурму выросли

Экономика

Средняя стоимость приготовления шаурмы на четыре порции составила 408 рублей.

Шаурма
Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шаурма

Об этом сообщает РБК-Тюмень со ссылкой на анализ экономиста Дмитрия Морковкина.

В прошлом году этот показатель был на уровне 379 рублей.

Таким образом, "индекс шаурмы" увеличился на 7,6% за год. Это связано с ростом цен на все ингредиенты, входящие в состав блюда. Информация основана на данных Росстата. 

Больше всего подорожали огурцы и капуста — на 43,7% и 37,6% соответственно.

Чеснок подорожал на 24,7%, а лаваш — на 17%.

Цены на растительное масло, кетчуп, майонез и помидоры увеличились незначительно.

В то же время, курица стала дешевле на 7,5%, а специи — на 3,4%.

Уточнения

Ингредиент (в кулинарии) — исходные продукты для приготовления какого-либо блюда.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тайны цветения декабриста: как заставить зигокактус зацвести
Цветы и растения
Тайны цветения декабриста: как заставить зигокактус зацвести Аудио 
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Ближний Восток
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Аудио 
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Авто
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей Аудио 
Популярное
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани

Чтобы банный веник стал мягким и полезным, его нужно правильно запарить. Узнайте лучшие методы для дубовых, липовых и эвкалиптовых веников.

Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Как избежать недолива топлива на АЗС: советы опытных водителей
Недалеко от Солнца начинают формироваться новые планеты
Сводка с фронта: ВСУ близки к потере сразу пяти городов, депутаты Рады готовятся бежать из страны
Крылатая ракета большой дальности Калибр. Мощь и точность уникального русского оружия Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова Родной язык ближе к душе, а иностранный — к телу? Учёные ответили на этот вопрос Игорь Буккер
10 000 шагов в день не будут иметь значения, если вы не будете делать это
В США дали оценку новой стране-покупателю китайских истребителей J-35
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром
Последние материалы
Почему уборка сада осенью — большая ошибка
Citroen Aircross получил ноль звёзд за безопасность
Учёные выяснили, сколько должна длиться тренировка на велотренажёре, чтобы принести пользу для здоровья
Как уберечь собаку от химикатов на дорогах зимой
Клава Кока рассказала о странном поведении своего бывшего парня
8 декабря: Алые паруса, война с Японией и ликвидация ракет
Почему стоит сажать лук на бобовых участках: 5 важных причин
Как сделать картофельное пюре ароматным и лёгким: секрет из Италии
Весенние советы садоводам: как овсянка улучшает структуру почвы
Туристу из Ирландии грозит тюремный срок в ОАЭ из-за эмодзи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.