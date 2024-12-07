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Россиянам советуют брать для заграничных поездок только свежие долларовые купюры

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Экономика

Граждане разных стран всё чаще отказываются принимать старые долларовые купюры в обменниках.

Мужчина кладёт доллары в карман пиджака
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина кладёт доллары в карман пиджака

Это ограничение касается не только россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и спецпроектов Минэкономразвития РФ Никиту Кондратьева.

Даже в пределах России многие банки и обменные пункты отказываются принимать старые доллары. Финансовые учреждения таким образом стараются обезопасить себя и предпочитают иметь на руках более новые купюры.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян рекомендовал россиянам при поездках за границу приобретать свежие долларовые купюры, так как всё чаще возникают проблемы с обменом старых банкнот.

Уточнения

Банкно́та — денежный знак, изготовленный на основе бумаги из хлопка, реже — льна или абаки, специальных видов пластика, или их сочетания, так называемых «гибридных банкнот».

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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