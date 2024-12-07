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На паузе — новый пакет санкций против России не одобрен

0:46
Экономика

Новый пакет санкций против России не был согласован в Евросоюзе 6 декабря из-за разногласий представителей Латвии и Литвы относительно продления юридических оговорок, которые позволяют западным компаниям продолжать свою деятельность в России, несмотря на введенные ограничительные меры.

запрет
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
запрет

Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на свои источники.

"Переговорщики Европейского союза не смогли согласовать новые санкции на компании и нефтяные танкеры <...> Задержка произошла после того, как две страны Евросоюза, Латвия и Литва, отказались поддержать пакет ограничений, поскольку он продлевал действие меры, позволяющей западным фирмам продолжать работать в России", — говорится в публикации.

Уточнения

Фи́рма (англ. firm) — это единица предпринимательской деятельности, оформленная юридически и реализующая собственные интересы посредством производства и продажи товаров и услуг с использованием различных факторов производства.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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