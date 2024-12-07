Новогодний стол в регионах — где россияне сэкономят, а где потратят больше

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно информации из Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь, жителям Чукотки придется потратиться больше на организацию застолья, чем, к примеру, жителям Мордовии и Удмуртии.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Семья на кухне

"Новогодняя корзина" включает продукты для горячего блюда, овощную нарезку, закуски, а также ингредиенты для бутербродов с икрой и шпротами, а также салатов "Оливье" и "Селедка под шубой" на четверых. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, в набор входят фрукты и торт. Среди напитков — бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также соки и чаи.

Согласно данным ЕМИСС, более 10 тысяч рублей на праздничные продукты потратят жители десяти регионов России. Самая дорогая новогодняя трапеза будет на Чукотке — там на стол уйдет около 16 тысяч рублей. В Москве накрыть новогодний стол обойдется в 10,5 тысячи рублей, в Хабаровском крае — в 10,3 тысячи.

Относительно более доступно россияне смогут организовать праздничный стол в 18 регионах страны. Самая высокая стоимость будет в Челябинской области и Дагестане — около 7,9 тысячи рублей, тогда как самая низкая — в Мордовии и Удмуртии (7,1 тысячи) и Татарстане (7,2 тысячи).

Уточнения

Трапеза — непосредственно процесс принятия готовой пищи человеком, совершаемый в определённый период времени, обычно несколько раз в сутки.



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