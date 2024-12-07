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Спрос на роботизированные газонокосилки растёт на рынках Европы и США

1:51
Экономика

В 2019 году к Рен Гуаньцзяо пришла идея о запуске нового робота для стрижки газонов. В то время он был экспертом по робототехнике в Segway-Ninebot, китайской компании-новаторе в области электромобилей.

Красивый сад
Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивый сад

"В США газоны часто приходится стричь 2–3 раза в месяц в разгар лета, что в общей сложности составляет около 70 часов ухода за газоном в год. Наём специалистов для выполнения этой задачи может обойтись в 60 долларов США в час", — рассказывает Рен в интервью "Синьхуа", сотрудник парка в северном пригороде Пекина. 

Он заметил, что бензиновые газонокосилки постепенно уступают место экологически чистым электрическим газонокосилкам-роботам. Однако у популярных в то время газонокосилок с проводным управлением был явный недостаток: необходимость прокладывать провод вдоль границ участка для питания устройства. Стоимость газонокосилки может начинаться от 300 долларов, но из-за высокой стоимости рабочей силы найм специалиста обойдется дополнительно в 500 долларов и занять от 4 до 6 часов. Он понял, что спрос на роботов для стрижки газонов может вырасти в десять раз.

Владельцам достаточно один раз провести робота Navimow по периметру, чтобы он автоматически создал "виртуальную границу", и тогда машина будет знать свои рабочие границы. Процесс занимает менее часа.

Продажи роботов для стрижки газонов от Willand на рынках США и Европы за первые три квартала достигли 595 миллионов юаней (около 82 миллионов долларов США), что на 380 процентов больше, чем в прошлом году. 

Уточнения

Газонокоси́лка — машина для скашивания травы на газонах. Газонокосилки бывают либо электрическими (в том числе и аккумуляторными), либо работающими на бензине.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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