Строительный бум — зарплаты в отрасли выросли на 50%

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным "Авито Работы", средняя зарплата в российской строительной отрасли возросла с 73 тыс. рублей до 106 тыс. рублей.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Строительство

Уточняется, что за год прирост составил почти 50%.

Наиболее заметный рост средних зарплат наблюдается в вакансиях для строителей, где предложение возросло на 84%. Бетонщики могут рассчитывать на повышение зарплаты на 76%, что составляет примерно 141 тыс. рублей, а средняя зарплата штукатурщиков увеличилась на 74% и достигла почти 113 тыс. рублей, пишет РИА Новости.

Также отмечается, что среди субъектов РФ наиболее значительный рост средних зарплат в строительстве зафиксирован в Нижегородской, Волгоградской и Воронежской областях.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.



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