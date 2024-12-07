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Пенсионеры получат две выплаты в декабре

0:43
Экономика

Юрист Елена Кузнецова напомнила, что в декабре некоторые российские пенсионеры получат сразу две выплаты.

Пожилые муж и жена за обеденным столом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилые муж и жена за обеденным столом

Об этом сообщает Life.ru Специалист уточнила, что это касается тех граждан, чья пенсия поступает в начале месяца. Январская выплата будет произведена с учетом инфляции. Кроме того, Кузнецова отметила, что гражданам старше 80 лет и инвалидам первой группы полагается дополнительная надбавка.

"Сроки выплаты денег будут разными. Все зависит от того, каким способом человек получает пенсию. Если на почте, то необходимо узнать график работы своего отделения", — пояснила юрист.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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