США добиваются запрета TikTok

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

У компании ByteDance Ltd., которой принадлежит TikTok, есть время до 19 января 2025 года, чтобы найти американского покупателя и договориться о продаже.

Фото: unsplash.com by Alejandro Escamilla alejandroescamilla, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Alejandro Escamilla 2013-05-27

Однако технологический гигант заявил, что не собирается этого делать, пишет Bloomberg.

Еще в апреле 2024 года Джо Байден подписал закон, согласно которому приложение для социальных сетей в США будет закрыто, если его китайский владелец не откажется от контроля над ним.

ByteDance, создатели контента и сам TikTok вели судебную тяжбу, пытаясь помешать вступлению закона в силу, но пока безуспешно.

Апелляционный суд США по округу Колумбия в сентябре рассмотрел аргументы TikTok, а в декабре поддержал запрет или продажу китайского технологического гиганта . Ожидается, что TikTok подаст апелляцию в Верховный суд — крайний срок для этого истекает в конце января.

Однако Дональд Трамп заявил, что выступает против принудительной продажи TikTok, так как это может выгодно отразиться для Meta*, которая заблокировала его доступ к своим платформам на два года в январе 2021 года, решив, что некоторые из его публикаций подстрекали сторонников к насильственным действиям во время беспорядков в Капитолии США. Однако в последнее время, согласно источникам, генеральный директор Meta Марк Цукерберг, похоже, снова завоевывает симпатию Трампа.

* Meta, в том числе ее продукты Facebook и Instagram, признана экстремистской организацией в России.

Уточнения

Приложение — прикладная компьютерная программа.





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