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Работаешь в праздники? Вот как получить двойную оплату и не прогадать

1:52
Экономика

Этой зимой россиян ожидают продолжительные новогодние праздники — выходные дни продлятся 11 дней, начиная с 29 декабря и заканчивая 9 января.

Деньги на ёлке
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Деньги на ёлке

В связи с этим график начисления зарплат может измениться для многих сотрудников. Как будут производиться выплаты, оплачиваются ли отпускные и больничные в праздники, а также что полагается за работу в эти дни, объяснила эксперт по кадровым вопросам Аида Ибрагимова в беседе с "Рамблером".

Обычно зарплата начисляется дважды в месяц: аванс за период до 15-го числа выплачивается в конце месяца, а оставшаяся сумма приходит в начале следующего месяца. Если день зарплаты выпадает на нерабочий праздник, по закону выплата переносится на ближайший рабочий день. В этом году расчётные дни с 1-го по 8-е января будут перенесены на субботу, 28 декабря.

Таким образом, зарплату за декабрь многие получат до начала новогодних каникул. А в январе из-за длительных выходных аванс придёт только в конце месяца и будет меньше обычного — ведь за праздники накопится лишь около пяти рабочих дней. Однако зарплата за январь, выплаченная в феврале, будет выше за счёт перерасчёта.

Как оплачиваются новогодние праздники

Если сотрудник выполняет свои обязанности согласно графику, праздничные дни не повлияют на его зарплату. По закону, праздничные нерабочие дни не уменьшают заработок, и работодатели обязаны соблюдать нормы Трудового кодекса РФ.

Те, кто будет трудиться в новогодние каникулы, могут рассчитывать на:

  1. двойную оплату за праздничный день.
  2. однократную оплату с дополнительным отгулом, если сотрудник согласует это с работодателем.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе. 

Трудово́й ко́декс Российской Федерации (ТК РФ) — кодифицированный законодательный акт (кодекс) о труде, Федеральный закон № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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