Работаешь в праздники? Вот как получить двойную оплату и не прогадать

Этой зимой россиян ожидают продолжительные новогодние праздники — выходные дни продлятся 11 дней, начиная с 29 декабря и заканчивая 9 января.
В связи с этим график начисления зарплат может измениться для многих сотрудников. Как будут производиться выплаты, оплачиваются ли отпускные и больничные в праздники, а также что полагается за работу в эти дни, объяснила эксперт по кадровым вопросам Аида Ибрагимова в беседе с "Рамблером".
Обычно зарплата начисляется дважды в месяц: аванс за период до 15-го числа выплачивается в конце месяца, а оставшаяся сумма приходит в начале следующего месяца. Если день зарплаты выпадает на нерабочий праздник, по закону выплата переносится на ближайший рабочий день. В этом году расчётные дни с 1-го по 8-е января будут перенесены на субботу, 28 декабря.
Таким образом, зарплату за декабрь многие получат до начала новогодних каникул. А в январе из-за длительных выходных аванс придёт только в конце месяца и будет меньше обычного — ведь за праздники накопится лишь около пяти рабочих дней. Однако зарплата за январь, выплаченная в феврале, будет выше за счёт перерасчёта.
Если сотрудник выполняет свои обязанности согласно графику, праздничные дни не повлияют на его зарплату. По закону, праздничные нерабочие дни не уменьшают заработок, и работодатели обязаны соблюдать нормы Трудового кодекса РФ.
Те, кто будет трудиться в новогодние каникулы, могут рассчитывать на:
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
Трудово́й ко́декс Российской Федерации (ТК РФ) — кодифицированный законодательный акт (кодекс) о труде, Федеральный закон № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года.
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