Крупнейший обувной бренд России стал банкротом

Арбитражный суд Москвы вынес решение о признании банкротом российской обувной компании Ralf Ringer, как сообщается в картотеке суда.
По информации суда, заявление о банкротстве было подано ООО "Стивали", владельцем фабрики в Подмосковье, где Ralf Ringer арендовала производственные мощности. Заявление было подано ещё в июне 2023 года.
Суд признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство, что означает распродажу имущества должника с целью погашения долгов перед кредиторами.
Напомним, в августе 2023 года глава Ralf Ringer Андрей Бережной был обвинён в уклонении от налогов. На заседании совета Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции" он заявил, что компания остаётся платёжеспособной и готова доказать свою невиновность в суде.
Ralf Ringer — российская компания, специализирующаяся на производстве и торговле мужской, женской и детской обувью под марками Ralf Ringer, Piranha и Riveri.
Несостоя́тельность (банкро́тство) — признанная уполномоченным государственным органом неспособность должника (гражданина, организации или государства) удовлетворить в полном объёме требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных государственных платежей.
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