Даже айтишники в шоке! Зачем маркетплейсы платят курьерам такие огромные зарплаты?

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал недавний рост зарплат курьеров в России, который был зафиксирован в последние месяцы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка-курьер с пакетами

По данным исследования hh.ru и ПЭК, с января по ноябрь медианная зарплата курьеров увеличилась на 15%, достигнув 115,6 тысячи рублей в месяц.

Это значительное повышение, которое превысило средние зарплаты таких специалистов, как врачи (88,4 тысячи рублей), учителя (47 тысяч рублей) и ИТ-специалисты, например, BI-аналитики и аналитики данных, чьи зарплаты составили 114,2 тысячи рублей, пишет "Рамблер".

По мнению Беляева, рост зарплат курьеров напрямую связан с нехваткой рабочей силы и стремительным развитием рынка онлайн-торговли в России.

С увеличением популярности доставки товаров из маркетплейсов востребованность курьеров только растёт. Он также отметил, что бизнес маркетплейсов становится всё более прибыльным, и для поддержания своей работы они вынуждены увеличивать зарплаты курьерам.

Уточнения

Курье́р — человек (посыльный), работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги, или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.



За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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