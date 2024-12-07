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Даже айтишники в шоке! Зачем маркетплейсы платят курьерам такие огромные зарплаты?

1:13
Экономика

Финансовый аналитик Михаил Беляев прокомментировал недавний рост зарплат курьеров в России, который был зафиксирован в последние месяцы.

Девушка-курьер с пакетами
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка-курьер с пакетами

По данным исследования hh.ru и ПЭК, с января по ноябрь медианная зарплата курьеров увеличилась на 15%, достигнув 115,6 тысячи рублей в месяц.

Это значительное повышение, которое превысило средние зарплаты таких специалистов, как врачи (88,4 тысячи рублей), учителя (47 тысяч рублей) и ИТ-специалисты, например, BI-аналитики и аналитики данных, чьи зарплаты составили 114,2 тысячи рублей, пишет "Рамблер".

По мнению Беляева, рост зарплат курьеров напрямую связан с нехваткой рабочей силы и стремительным развитием рынка онлайн-торговли в России.

С увеличением популярности доставки товаров из маркетплейсов востребованность курьеров только растёт. Он также отметил, что бизнес маркетплейсов становится всё более прибыльным, и для поддержания своей работы они вынуждены увеличивать зарплаты курьерам.

Уточнения

Курье́р — человек (посыльный), работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги, или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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