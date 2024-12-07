Российских пенсионеров осчастливят уже в декабре

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

По информации главы комитета Госдумы по социальной политике Ярослава Нилова, пенсионеры, как работающие, так и неработающие, получат повышенные пенсии уже в конце декабря.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Пенсионеры на лавочке

Он пояснил, что согласно законодательству, индексация пенсий должна была состояться с 1 января, однако в связи с длительными январскими праздниками, пенсионеры, получающие выплаты в начале месяца, смогут получить проиндексированную пенсию еще в конце декабря.

Важно, что выплаты производятся с учётом разных сроков получения пенсии, и те, кто получает её в первые дни месяца, смогут получить сумму с учетом индексации до наступления нового года, пишет РИА "Новости".

Пенсии для всех категорий пенсионеров будут увеличены на 7,3%. С 1 апреля 2025 года социальные пенсии также будут повышены на 14,75%, при этом для этого не потребуется подавать заявление в Социальный фонд.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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