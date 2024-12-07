ЕС обогатил Индию на миллиарды долларов, продолжая закупать российское топливо

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейский союз в 2024 году значительно увеличил закупки топлива, произведенного на основе российской нефти, у трёх крупных нефтеперерабатывающих заводов Индии.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

Как сообщает издание Politico, ссылаясь на отчет Центра изучения демократии, с января по август ЕС закупил топливо, стоимость которого была на 20% выше, чем в прошлом году.

Хотя точное количество российского топлива, проданного в ЕС индийскими НПЗ, не раскрывается, известно, что доходы этих заводов составили 5,4 миллиарда долларов за 6,7 миллиона тонн нефти, отправленных в европейские страны.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.