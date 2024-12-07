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ЕС обогатил Индию на миллиарды долларов, продолжая закупать российское топливо

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Экономика

Европейский союз в 2024 году значительно увеличил закупки топлива, произведенного на основе российской нефти, у трёх крупных нефтеперерабатывающих заводов Индии.

Нефтяной танкер Павел Черныш
Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Нефтяной танкер Павел Черныш

Как сообщает издание Politico, ссылаясь на отчет Центра изучения демократии, с января по август ЕС закупил топливо, стоимость которого была на 20% выше, чем в прошлом году.

Хотя точное количество российского топлива, проданного в ЕС индийскими НПЗ, не раскрывается, известно, что доходы этих заводов составили 5,4 миллиарда долларов за 6,7 миллиона тонн нефти, отправленных в европейские страны.

Уточнения

Нефть — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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