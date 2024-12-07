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Фуры с мандаринами из Абхазии вновь поехали в Россию

0:59
Экономика

На российско-абхазской границе возобновился пропуск грузовиков с мандаринами, ранее задержанных из-за подозрений санитарных служб.

Мандарины
Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мандарины

Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа сообщил, что в пробке на границе скопилось более 20 фур с цитрусовыми.

Причиной задержек стал ужесточённый фитосанитарный контроль после выявления в нескольких поставках западного цветочного трипса. Абхазская сторона опровергла наличие вредоносного насекомого в мандаринах.

Врио премьера Абхазии Валерий Бганба выразил мнение, что такие меры могут быть связаны с политической ситуацией в республике и негативно скажутся на малоимущих гражданах, для которых экспорт урожая является основным источником дохода.

Россельхознадзор заявил, что официального запрета на ввоз абхазских мандаринов в Россию не вводилось, но проверки остаются строгими.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.

Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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