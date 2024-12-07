Индия отвергла идею создания единой валюты БРИКС

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Индия опровергла утверждения о принятии решения по созданию единой валюты стран БРИКС.

Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Страны БРИКС

Управляющий Центрального банка Индии Шактиканта Дас в беседе с Bloomberg заявил, что идея введения общей валюты была предложена одним из участников блока, однако обсуждение не привело к конкретным решениям.

По словам Даса, необходимо учитывать географическую разрозненность стран-участников БРИКС, что делает такую инициативу гораздо сложнее для реализации по сравнению с еврозоной.

Вместо этого Индия сосредоточена на продвижении использования национальной валюты, рупии, в трансграничных расчетах, что является важной частью экономической политики премьер-министра Нарендры Моди.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.



И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.



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