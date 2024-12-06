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Санкции США поставили под угрозу энергобезопасность Европы

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Экономика

Европейский союз обратился к Соединённым Штатам с просьбой смягчить санкции против Газпромбанка, чтобы обеспечить стабильные поставки российского природного газа в Европу.

Газовая плита
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовая плита

Как сообщает Bloomberg, это связано с угрозой энергобезопасности региона, которую создают существующие ограничения.

Газпромбанк играет ключевую роль в финансовых операциях, связанных с оплатой за российский газ. На фоне продолжающихся переговоров между ЕС и США о возможных вариантах смягчения санкций, некоторые страны, такие как Венгрия, уже запросили исключения, чтобы сохранить доступ к необходимым энергоресурсам.

Эта инициатива подчеркивает зависимость Европы от российского газа и сложности в балансе между санкционными мерами и потребностями энергетического сектора.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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