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Россия готовится к массовым увольнениям госслужащих в 2025 году

0:51
Экономика

В 2025 году российские власти планируют значительно сократить численность сотрудников территориальных подразделений государственных органов.

Увольнение
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Увольнение

В рамках этой процедуры может быть уволено более 10% персонала. Зарплаты оставшихся госслужащих будут увеличены за счёт сокращаемых должностей, пишут источники. Одна из основных причин массовых увольнений в этой сфере — цифровизация, которая существенно снижает потребность в рабочей силе.

Как сообщает ИА DEITA.RU, сокращения начнутся с 1 июля 2025 года. Сообщается, что власти намерены не только уменьшить число госслужащих, но и сократить количество вакансий. В настоящее время в этой сфере трудится около 400 тысяч человек.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность. 
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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