Правительство РФ сократило бюджет МВД на 2,6 млрд рублей

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российское правительство приняло решение уменьшить финансирование Министерства внутренних дел на 2,6 миллиарда рублей в следующем году. Соответствующий документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Полицейский на публичном мероприятии

Сокращение коснётся подразделов "Социальное обеспечение населения" и "Охрана семьи и детства" в разделе "Социальная политика". Согласно Бюджетному кодексу РФ, урезанные средства будут перенаправлены в резервный фонд, что, по мнению властей, обеспечит более эффективное распределение ресурсов, сообщает ТАСС.

Пока официальные лица не дали разъяснений относительно возможных последствий сокращений.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.



Прави́тельство Росси́йской Федера́ции — высший федеральный исполнительный орган государственной власти Российской Федерации.



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