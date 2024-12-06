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Правительство РФ сократило бюджет МВД на 2,6 млрд рублей

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Экономика

Российское правительство приняло решение уменьшить финансирование Министерства внутренних дел на 2,6 миллиарда рублей в следующем году. Соответствующий документ размещён на портале официального опубликования правовых актов.

Полицейский на публичном мероприятии
Фото: vitalykuzmin.net by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Полицейский на публичном мероприятии

Сокращение коснётся подразделов "Социальное обеспечение населения" и "Охрана семьи и детства" в разделе "Социальная политика". Согласно Бюджетному кодексу РФ, урезанные средства будут перенаправлены в резервный фонд, что, по мнению властей, обеспечит более эффективное распределение ресурсов, сообщает ТАСС.

Пока официальные лица не дали разъяснений относительно возможных последствий сокращений.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Прави́тельство Росси́йской Федера́ции — высший федеральный исполнительный орган государственной власти Российской Федерации.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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