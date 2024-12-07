Минздрав меняет правила — сокращаются сроки больничных

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министерство здравоохранения РФ планирует изменить порядок выдачи больничных листов.

Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На приеме

Новое правило должно вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Согласно предложению Минздрава, россияне, которые болеют более четырех раз в год, смогут получать листок нетрудоспособности лишь на три календарных дня. Для его продления потребуется решение врачебной комиссии, сообщает "Парламентская газета".

Исключение составят больничные листы, оформленные для ухода за родственниками, реабилитации или лечения серьезных заболеваний. В ведомстве считают, что новые правила помогут выявить причины частых обращений за медицинской помощью и улучшить качество услуг.

Также в Минздраве напомнили, что в рамках действующих норм российские врачи могут выдавать больничные листы сроком до 15 дней, а фельдшеры и стоматологи — до 10 дней. Продление возможно только через врачебную комиссию.

Уточнения

Листок нетрудоспособности (больничный лист или больничный) — документ, подтверждающий временную нетрудоспособность гражданина.





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