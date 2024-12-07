Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Замороженные или варёные: как правильно жарить пельмени
В России наблюдается резкое снижение количества выданных ипотечных кредитов
Ешьте это на завтрак и делайте всего 3 упражнения — лишний вес начнёт уходить уже завтра!
Кошка сбросила вещь на пол — не реагируйте, это важно
Технология жарки замороженных котлет: просто, быстро и безопасно
Чтобы избавиться от шершней в саду, вам понадобится этот метод
Как поддерживать объем волос под головным убором
Ольга Серябкина оценила внешность новых участниц группы SEREBRO
Остров Бора-Бора: идеальное место для романтического отпуска

Минздрав меняет правила — сокращаются сроки больничных

1:04
Экономика

Министерство здравоохранения РФ планирует изменить порядок выдачи больничных листов.

На приеме
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
На приеме

Новое правило должно вступить в силу с 1 сентября 2025 года. 

Согласно предложению Минздрава, россияне, которые болеют более четырех раз в год, смогут получать листок нетрудоспособности лишь на три календарных дня. Для его продления потребуется решение врачебной комиссии, сообщает "Парламентская газета".

Исключение составят больничные листы, оформленные для ухода за родственниками, реабилитации или лечения серьезных заболеваний. В ведомстве считают, что новые правила помогут выявить причины частых обращений за медицинской помощью и улучшить качество услуг.

Также в Минздраве напомнили, что в рамках действующих норм российские врачи могут выдавать больничные листы сроком до 15 дней, а фельдшеры и стоматологи — до 10 дней. Продление возможно только через врачебную комиссию.

Уточнения

Листок нетрудоспособности (больничный лист или больничный) — документ, подтверждающий временную нетрудоспособность гражданина.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани
Садоводство, цветоводство
Все, что нужно знать о запаривании веников для бани Аудио 
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Шоу-бизнес
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус Аудио 
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке?
Новости спорта
Сколько раз нужно отжаться, чтобы убедиться в отличной физической подготовке? Аудио 
Популярное
Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца

Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.

Внук Аллы Пугачёвой перестал общаться с семьёй отца
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Как спасти клубнику от долгоносика: простая схема обработки
Похудевший Михаил Галустян показал подробное меню своего здорового питания
Лобода призналась в ненависти к Натали и заявила, что у россиян убогий вкус
Военный бюджет Украины на 2025 год почти не вырастет, но жить лучше не получится Андрей Николаев Отмена итогов президентских выборов ставит перед Румынией вопрос о выживании Любовь Степушова ДБ. Что Сергей Лавров пытался объяснить американцам в интервью Такеру Карлсону Дмитрий Плотников
Почему шотландские кошки такие злые? Интересные факты
Как приготовить настоящий харчо, который запомнится вам на всю жизнь
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Приготовьте самое вкусное песочное печенье, следуя этим кулинарным советам
Последние материалы
Минздрав меняет правила — сокращаются сроки больничных
Чтобы избавиться от шершней в саду, вам понадобится этот метод
Как поддерживать объем волос под головным убором
Ольга Серябкина оценила внешность новых участниц группы SEREBRO
Остров Бора-Бора: идеальное место для романтического отпуска
Астрономы обнаружили ключ к разгадке рождения крупнейших галактик
Правда о морозах: как холод защищает нас от болезней
Почему эксперты выбирают топлёное масло вместо подсолнечного
Эффективные методы против отеков: как вернуть свежесть за день
Стоит ли переплачивать за подержанные Hyundai, VW и Lada
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.