Как банки определяют подозрительные денежные переводы

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Существует несколько критериев, по которым банки могут классифицировать денежный перевод как подозрительный.

Фото: Flickr by Ecole polytechnique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Симпозиум по инновациям и исследованиям Cisco и Ecole Polytechnique

По словам специалистов, в соответствии с антиотмывочным законодательством, все российские банки обязаны следить за денежными переводами, превышающими 600 тысяч рублей.

Также финансовые организации должны обращать внимание на операции, связанные со списанием и зачислением сумм от 100 тысяч рублей в сутки и свыше миллиона рублей в месяц.

Кроме рекомендаций Центрального банка России, коммерческие банки могут устанавливать собственные признаки подозрительных операций. Это значит, что перевод на сумму менее 100 тысяч рублей в сутки также может быть признан сомнительным, предупреждает аналитик Эряния Бочкина.

Важно понимать, что сумма перевода — не единственный показатель для классификации операции как подозрительной. Финансовые учреждения учитывают и другие факторы. Например, банк обратит внимание на клиента, который отправляет или получает более 30 переводов в день.

Также особое внимание будет уделено тем, кто имеет более десяти получателей — физических лиц в сутки или более 50 — в месяц, а также тем, кто слишком быстро переводит только что полученные средства — меньше чем за одну минуту.

Кроме того, банки анализируют карты, с которых проводятся переводы. Так, под подозрение могут попасть операции с карт, по которым не происходит оплата ЖКУ, сотовой связи и других бытовых услуг. Об этом сообщили эксперты портала "Банки.ру".

Уточнения

Анали́тик — специалист, занимающийся аналитическими исследованиями и обобщением в определенной сфере деятельности, который в совершенстве владеет методами анализа, обычно способен прогнозировать процессы и разрабатывать перспективные программы развития.





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