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Пора продавать доллары и инвестировать в рубли

0:55
Экономика

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что сейчас идеальное время для продажи долларов и их вложения в депозиты.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Об этом сообщает ТАСС. Греф указал, что в 2022 году многие люди накопили значительные суммы в долларах, однако за последние три года инфляция в США составила примерно 20%. Это означает, что если бы кто-то положил $100 под матрац в 2022 году, то сегодня у него осталось бы всего $80.

Греф также отметил, что, хотя рубль немного ослаб, он не ожидает резких колебаний. Банк оценивает равновесный курс рубля в диапазоне 100–105 рублей. Он рекомендовал инвестировать деньги в рубли для получения гарантированной доходности по депозитам, подчеркивая, что хранить средства в иностранной валюте нецелесообразно.

Уточнения

Банковский вклад или банковский депозит — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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