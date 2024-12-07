Норматив стоимости квадратного метра жилья в России снизится

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Норматив стоимости квадратного метра, действующий по всей стране, снижается со 109 002 руб. до 107 611 руб. за метр. Его пересматривают дважды в год. Проект приказа представил Минстрой.

Фото: flickr by Jonnie Lace is licensed under Creative Commons Интерьер

Средняя рыночная стоимость квадратного метра, рассчитываемая для каждого региона раз в квартал, также снизится в большинстве регионов, причем в некоторых случаях довольно существенно.

Например, в Орловской области цена упадет с 80 тыс. до 67 тыс. руб., в Астраханской — с 103 до 84 тыс., в Ростовской — с 109 до 96 тыс. руб., в Мордовии — с 85 до 70 тыс., а в Нижегородской области — с 143 до 121 тыс. руб.

В Москве стоимость "квадрата" сократится с 178 до 174 тыс. руб., в Подмосковье — с 156 до 153 тыс. В Санкт-Петербурге цена останется на уровне 165 тыс. руб., а в Ленинградской области вырастет примерно на 600 руб., достигнув 128 тыс.

На Дальнем Востоке цены немного снизятся в Забайкальском крае и на Сахалине, в остальных регионах останутся прежними или увеличатся. Например, в Магаданской области цена вырастет с 152 до 161 тыс. руб.

Самое доступное жилье будет в Кабардино-Балкарии (45 621 руб.), а самое дорогое — по-прежнему на Чукотке (233 799 руб. за кв. м). В настоящее время, согласно расчетам Минстроя, самое дешевое жилье находится в Ингушетии, где "квадрат" оценивается в 56 537 руб.

Уточнения

Но́рма (от лат. norma — дословно «науго́льник», переносное значение — руководящее начало, правило, образец) — социально апробированная и закрепленная оценка.



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