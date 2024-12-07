Норматив стоимости квадратного метра жилья в России снизится

Норматив стоимости квадратного метра, действующий по всей стране, снижается со 109 002 руб. до 107 611 руб. за метр. Его пересматривают дважды в год. Проект приказа представил Минстрой.
Средняя рыночная стоимость квадратного метра, рассчитываемая для каждого региона раз в квартал, также снизится в большинстве регионов, причем в некоторых случаях довольно существенно.
Например, в Орловской области цена упадет с 80 тыс. до 67 тыс. руб., в Астраханской — с 103 до 84 тыс., в Ростовской — с 109 до 96 тыс. руб., в Мордовии — с 85 до 70 тыс., а в Нижегородской области — с 143 до 121 тыс. руб.
В Москве стоимость "квадрата" сократится с 178 до 174 тыс. руб., в Подмосковье — с 156 до 153 тыс. В Санкт-Петербурге цена останется на уровне 165 тыс. руб., а в Ленинградской области вырастет примерно на 600 руб., достигнув 128 тыс.
На Дальнем Востоке цены немного снизятся в Забайкальском крае и на Сахалине, в остальных регионах останутся прежними или увеличатся. Например, в Магаданской области цена вырастет с 152 до 161 тыс. руб.
Самое доступное жилье будет в Кабардино-Балкарии (45 621 руб.), а самое дорогое — по-прежнему на Чукотке (233 799 руб. за кв. м). В настоящее время, согласно расчетам Минстроя, самое дешевое жилье находится в Ингушетии, где "квадрат" оценивается в 56 537 руб.
Но́рма (от лат. norma — дословно «науго́льник», переносное значение — руководящее начало, правило, образец) — социально апробированная и закрепленная оценка.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Елена Преснякова, бабушка Никиты Преснякова по отцу, рассказала, что её внук в последнее время стал очень закрытым и отдалился от родных.