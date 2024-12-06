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С Wildberries могут пропасть популярные у школьников ингаляторы

1:01
Экономика

Маркетплейс Wildberries начал дополнительную проверку ароматических ингаляторов, представленных на своей платформе.

Пункт Wildberries
Фото: Openverse by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пункт Wildberries

В компании не исключают, что товары этого типа могут быть сняты с продажи, если будут выявлены нарушения, сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Инициатива возникла после обращения первого заместителя председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрия Гусева в Роспотребнадзор. Он предложил провести проверку состава аромаингаляторов с эфирными маслами на наличие запрещенных веществ, поскольку такие товары набирают популярность, включая детей, сообщает ТАСС.

В Wildberries подчеркивают, что строго соблюдают законодательство, регулярно мониторят товары на платформе и оперативно блокируют продукцию, которая не соответствует требованиям. Компания подтверждает свою приверженность безопасной торговле и стремится предотвратить продажу потенциально опасных товаров.

Уточнения

Wildberries (Ва́йлдберриз Уа́йлдберрис, Ва́йлдберрис; дословно — «Дикие ягоды») — российский маркетплейс.

Ингаля́тор (от лат. inhalo — вдыхаю) — аппарат для введения лекарственных средств методом ингаляции.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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