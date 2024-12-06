Освежители мозга — Wildberries проводит проверку аромаингаляторов

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Wildberries проводит дополнительную проверку ароматических ингаляторов, и в компании не исключают возможность их снятия с витрин.

Фото: Freepik by karlyukav, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запах

Об этом сообщила пресс-служба компании РБК. Ранее Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, обратился к Роспотребнадзору с просьбой проверить состав аромаингаляторов, содержащих эфирные масла, на наличие запрещенных или ограниченных веществ.

По его словам, такие "карманные аксессуары для носа" или "двойные назальные карандаши" набирают популярность на маркетплейсах. Гусев отмечает, что дети активно покупают аромаингаляторы и получают от этого удовольствие. Подростки называют их "освежителями для мозга". Родители не всегда осознают, что вдыхают их дети, и учителя выражают обеспокоенность. "Карандаши для носа" становятся способом развлечения среди молодежи, особенно когда используется сильный эффект от их действия.

В описаниях таких ингаляторов указывается, что они обладают "освежающим, бодрящим эффектом, помогают снять усталость и облегчают дыхание", а также могут помочь при укачивании, заложенности носа, сонливости и тошноте, так как в их состав входят эфирные масла.

Однако стоит отметить, что эти изделия не являются лекарственными средствами, и на страницах товаров отсутствуют сертификаты соответствия или другие документы, подтверждающие состав и безопасность аромаингаляторов.

Уточнения

Ингаля́тор (от лат. inhalo — вдыхаю) — аппарат для введения лекарственных средств методом ингаляции.





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