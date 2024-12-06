Сейсморазведка открывает новые горизонты для газодобычи в Якутии

Заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов сообщил, что создание газодобывающего центра в Якутии возможно по итогам сейсморазведочных работ.
В регионе активно действуют крупные компании, такие как "Роснефть" и "Газпром". Результаты разведки демонстрируют значительные перспективы, и вероятность создания Якутского центра газодобычи достаточно высока.
С 2019 по 2024 год в Якутии обнаружено 80 месторождений золота, 5 месторождений россыпных алмазов и 10 месторождений углеводородов. Регион имеет свои преимущества благодаря Северному морскому пути.
В России ежегодно проводится 120-135 аукционов на твердые полезные ископаемые, из которых 25% приходится на Якутию.
Сейсморазвѐдка — раздел разведочной геофизики, основанный на регистрации искусственно возбуждаемых упругих волн и извлечении из них полезной геолого-геофизической информации.
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.