Сейсморазведка открывает новые горизонты для газодобычи в Якутии

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель руководителя Роснедр Асламбек Гермаханов сообщил, что создание газодобывающего центра в Якутии возможно по итогам сейсморазведочных работ.

Фото: commons.wikimedia.org by Bella Bellini, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

В регионе активно действуют крупные компании, такие как "Роснефть" и "Газпром". Результаты разведки демонстрируют значительные перспективы, и вероятность создания Якутского центра газодобычи достаточно высока.

С 2019 по 2024 год в Якутии обнаружено 80 месторождений золота, 5 месторождений россыпных алмазов и 10 месторождений углеводородов. Регион имеет свои преимущества благодаря Северному морскому пути.

В России ежегодно проводится 120-135 аукционов на твердые полезные ископаемые, из которых 25% приходится на Якутию.

Уточнения

Сейсморазвѐдка — раздел разведочной геофизики, основанный на регистрации искусственно возбуждаемых упругих волн и извлечении из них полезной геолого-геофизической информации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.