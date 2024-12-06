Как самозанятые изменили рынок труда в России

2:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС) России, в стране зарегистрировано более 12 миллионов самозанятых.

Фото: .pexels.com by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка за компьютером

За время действия специального налогового режима их доходы превысили 5,2 триллиона рублей, а начисленные налоги составили более 219 миллиардов рублей.

Общее число сформированных чеков составило свыше 3 миллиардов, а средний чек равен 1 718 рублей.

Половина самозанятых — это новички в правовом поле, которые ранее не декларировали свои доходы. Средний возраст самозанятого составляет 36 лет, при этом самому молодому — 14 лет, а самому возрастному — 84 года.

Наиболее популярные виды деятельности включают строительство, перевозку пассажиров, маркетинг и рекламу, создание продукции собственного производства и сдачу в аренду квартир. Самозанятые в возрасте от 14 до 17 лет чаще всего работают курьерами и в сфере маркетинга и рекламы. Лица от 18 до 35 лет занимаются маркетингом, рекламой, маникюром и педикюром, а те, кто в возрасте от 36 до 60 лет, чаще работают в строительстве и перевозке пассажиров. Люди старше 60 лет, как правило, занимаются арендой и строительством.

Среди самозанятых 40% составляют женщины, а 60% — мужчины. Первые в основном работают в индустрии красоты, маркетинге и рекламе, в то время как вторые чаще оказывают услуги в строительстве и перевозке пассажиров.

Специальный режим "Налог на профессиональный доход" доступен гражданам Российской Федерации, а также гражданам других стран — членов Евразийского экономического союза и Украины. В настоящее время количество самозанятых с иностранным гражданством составляет более 293 тысяч человек, сообщает New Retail.

Уточнения

Самоза́нятость — деятельность физических лиц или индивидуальных предпринимателей в сфере оказания услуг или реализации товаров физическим и юридическим лицам или индивидуальным предпринимателем (ИП) в установленном законом порядке.





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