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Центробанк фиксирует сокращение объёма денежной базы в России

1:10
Экономика

Объем денежной базы в России за период с 22 по 29 ноября сократился.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Согласно данным Центробанка, объём снизился на 44,3 млрд рублей

Регулятор сообщает, что объем денежной базы в узком понимании уменьшился на 0,25 процента. 22 ноября величина базы составляла примерно 18,273 триллиона рублей, а к 29 ноября снизилась до около 18,228 триллиона рублей.

Также в статистике ЦБ РФ указано, что 15 ноября объем достигал около 18,338 триллиона рублей, а рекордный уровень этой осенью составлял 18,468 триллиона рублей.

Денежная база — это макроэкономический показатель, отражающий общую сумму наличных денег, находящихся в обращении, а также обязательные резервы, которые банки хранят в центральном банке.

Уточнения

Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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