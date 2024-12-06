Центробанк фиксирует сокращение объёма денежной базы в России

Объем денежной базы в России за период с 22 по 29 ноября сократился.
Согласно данным Центробанка, объём снизился на 44,3 млрд рублей
Регулятор сообщает, что объем денежной базы в узком понимании уменьшился на 0,25 процента. 22 ноября величина базы составляла примерно 18,273 триллиона рублей, а к 29 ноября снизилась до около 18,228 триллиона рублей.
Также в статистике ЦБ РФ указано, что 15 ноября объем достигал около 18,338 триллиона рублей, а рекордный уровень этой осенью составлял 18,468 триллиона рублей.
Денежная база — это макроэкономический показатель, отражающий общую сумму наличных денег, находящихся в обращении, а также обязательные резервы, которые банки хранят в центральном банке.
Нали́чные де́ньги нали́чность, в противоположность безналичным деньгам — валюта одной из стран в каком-либо физическом представлении (обычно купюры; реже монеты).
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День зимнего солнцестояния — это важное астрономическое событие, которое символизирует начало астрономической зимы.