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Сколько стоит счастье iPhone 16 для среднестатистического россиянина

1:04
Экономика

Согласно исследованию сервиса CDEK. Shopping, среднестатистическому жителю России потребуется почти шесть месяцев, чтобы накопить на новый iPhone 16, если откладывать всю свою зарплату.

Iphone
Фото: Pixabay by JessBaileyDesign is licensed under СС0
Iphone

Средняя цена смартфона составляет 103 тысячи рублей. В 2024 году минимальная заработная плата в России установлена на уровне 19 242 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), ниже которого работодатели не имеют права платить.  

Таким образом, для того чтобы накопить на покупку iPhone 16, российскому работнику нужно будет отложить около шести зарплат, не тратя их на другие нужды. Однако, если учесть прожиточный минимум, россиянину останется всего около 1500 рублей в месяц — это разница между МРОТ и минимальным доходом, необходимым для выживания. Если откладывать эту сумму ежемесячно, на накопление потребуется примерно шесть лет.

Уточнения

iPhone (МФА: [ˈaɪfoʊn]; «Айфо́н») — линия смартфонов, разработанных корпорацией Apple.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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