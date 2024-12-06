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Почему закрываются рестораны

1:59
Экономика

В российских городах закрываются популярные заведения общественного питания. Горожане связывают это со снижением покупательской способности.

Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда
Фото: commons.wikimedia.org by Journalistgm, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шеф-повар в ресторане в процессе приготовления блюда

Однако эксперты считают, что причина не только в этом.

В Тюмени, к примеру, работает 2 351 точка общественного питания, из них 78% — рестораны. В этом году закрылись 307 заведений, включая "Зарницу", Gastronome bistro и другие. Два заведения временно приостановили работу, сообщает tmn.aif.ru.

Ресторанный бизнес — это сложная сфера, которая требует глубоких знаний и значительных усилий. Существует множество факторов, которые могут повлиять на успех или неудачу ресторана.

Одной из причин закрытия ресторанов может стать скудное меню, экономия на продуктах и неэффективные управленческие решения. Хотя проекты по франшизе могут показаться более простыми, они также требуют опыта и знаний.

Дефицит кадров тоже актуален на сегодняшний день. К примеру, в Тюменской области наблюдается рост числа вакансий для поваров и кондитеров. Шеф-повара играют важную роль в определении вкуса ресторана, и иногда смена главного по кухне может привлечь или оттолкнуть клиентов. Кроме того, повышение цен на продукты и увеличение среднего чека также могут привести к закрытию заведений. Посетители не всегда готовы платить больше за некачественные продукты и плохой сервис.

Однако если у ресторана есть коронное блюдо, которое привлекает посетителей, то он имеет все шансы на успех. Локация тоже важна, но она не является решающим фактором.

Согласно статистике посещений, тюменцы стали чаще посещать досуговые заведения и общепиты, несмотря на популярность кулинарии, магазинов домашней еды с доставкой. Оборот общепита за 8 месяцев 2024 года вырос на 8,7%. Средний чек на жителя превысил 2,1 тыс. рублей в месяц.

Уточнения

Франшиза — объект договора франчайзинга, комплекс благ, состоящий из прав пользования брендом и бизнес-моделью франчайзера, а также иных благ, необходимых для создания и ведения бизнеса.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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