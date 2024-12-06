Хабаровский край по объёмам вылова рыбы преуспел

2:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Хабаровский край занимает четвертое место среди субъектов Российской Федерации в рыбной промышленности.

Фото: flickr.com by Lars Plougmann, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Маринованная сельдь

По состоянию на 1 декабря, согласно информации пресс-службы комитета рыбного хозяйства правительства Хабаровского края, объем добычи рыбы составил 528,6 тысячи тонн.

Активно продолжается ловля рыбы на Восточной Камчатке и в Охотском море, где рыбаки нацелены на тихоокеанскую сельдь и минтая, сообщает transsibinfo.com.

Сезон ловли крабов и северной креветки на Сахалине близится к завершению, в то время как у Южных Курил рыболовы занимаются выловом сардины иваси, а также скумбрии. Хабаровский край, второй год подряд, демонстрирует результат более 165 тысяч тонн. Ловля малоротой корюшки продолжается во внутренних водоемах данного региона.

Несмотря на высокую продуктивность, не все запланированные объемы вылова были выполнены.

Вылов минтая в Охотском море показала хорошие результаты, однако с выловами сельди ситуация иная — в прибрежных зонах Охотского района составил всего 3800 тонн, что на 13 тысяч тонн меньше по сравнению с показателями предыдущего года. В Беринговом море успешное начало минтаевой рыбалки было омрачено снижением уловов, что привело к выполнению квот лишь на 70%, что создало проблемы для ряда компаний.

Тем не менее, организованный вылов лососевых видов оказался успешным, достигнув более 40 тысяч тонн — это наивысший результат за последние шесть лет. Запасы летних лососей в бассейне реки Амур находятся на пути восстановления, что дает надежду на увеличение объемов вылова в будущем.

Если погодные условия останутся благоприятными, рыболовный флот сможет продолжить добычу сардины и скумбрии до середины декабря. Это может позволить увеличить годовой объем добычи до 540 тысяч тонн, хотя достижение уровней прошлого года пока остается под вопросом.

Уточнения

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.





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